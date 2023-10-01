مع دخول المدارس.. 3 أسباب وراء تطبيق نظام الغياب الإلكتروني| تعرف عليها

كشف الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، عن أهمية قرار وزير التربية والتعليم بـ تطبيق نظام الغياب الإلكتروني على الطلاب يوميًا.



وقال “حمزة” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ تن”، اليوم الأحد، إن هذا القرار له عددًا من التوابع الإيجابية والتي يأتي على رأسها انتظام الطالب في العملية التعليمية وقيام المعلم بدوره بجانب وجود تفاعل بين كافة الأطراف لإدارة العملية التعليمية بالشكل الصحيح.



وتابع الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه بإعادة رجوع الأنشطة للمدارس حتى تكون عامل جذب للطلاب، وتخلق لديهم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة.