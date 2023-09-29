تفعيل الغياب الإلكتروني والالتزام بالزي الموحد.. التعليم تعلن لائحة الانضباط المدرسي

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تنظيم مؤتمر لعقد حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف جمع التوصيات ومناقشة الآليات التي يمكن التوصل إليها لتطوير مرحلة الثانوية العامة.



وأضاف “زلطة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة: “الوزارة توصلت إلى عدة محاور مهمة تحدد ملامح تطوير الثانوية العامة، كما تم توضيح تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية وفقا لظروف كل مديرية واختيارها بالتنسيق مع المحافظ، وتحدث وزير التعليم في مؤتمر أمس عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية التي تتعلق بالتخفف عن كاهل أولاء الأمور سواء فيما يتعلق بتحميل مواد تعليمية على موقع الوزارة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي أو فيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي والتوسع فيها والمنصات التعليمية”.

التعليم تُعلن لائحة الانضباط المدرسي



وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لائحة الانضباط المدرسي تشمل عددا كبيرا جدا من النقاط التي تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط وبشكل سليم، حيث تم تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، وهناك جزء آخر متعلق بمراجعة صيانة المدارس، وسيتابع وزير التعليم التقارير للتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل المدارس.