3 محاور.. خطة التعليم لـ تطوير منظومة الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المؤتمر الصحفي لوزير التعليم بالأمس كان بهدف إرسال الطمأنة وتوضيح كل ما يخص تطوير منظومة الثانوية العامة.



وأكد “زلطة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أنه سيتم تطبيق نفس القواعد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وبالنسبة للجزء الخاص بخطوات الوزارة لتطوير منظومة الثانوية العامة، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في هذا الإطار أنه سيكون هناك مؤتمر من أجل عمل حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف جمع التوصيات ومناقشة الآليات الخاصة بتطوير منظومة الثانوية العامة بشكل كامل.





وأشار شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه في هذا الصدد توصلت الوزارة لـ 3 محاور مهمة تحدد ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة جاء على رأسها دراسة المواد على مدار عامين وتعدد اختبارات التقييم، موضحًا: “حتى لا يكون هناك امتحانا واحدا فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله”، بجانب وجود عددا من المسارات ليكون متاح للطلاب أكثر من اختيار حسب ميوله وقدراته



