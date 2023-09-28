قرار عاجل من التعليم بشأن تطوير نظام الثانوية العامة .. فيديو

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الجديد.

وأضاف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل مستمر أي شكاوي متعلقة بالمصروفات الدراسية".



وأوضح: "الوزارة كانت قد أصدرت قرارات منظمة لتقسيط المصروفات، وهذا أمر ليس جديدا، والمدارس ملزمة بتطبيق ذلك وفي حالة وجود أي تغيير أو مخالفات أو شكاوى خارج إطار ما حددته الوزارة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى بالوزارة أو في المديرية التعليمية ويتم اتخاذ قرار والتحقيق في الموضوع".

تطوير نظام الثانوية العامة

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مؤتمر وطني يشهد حوارا مجتمعيا مكثفا يشمل كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية للحصول وطرح كافة التوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الثانوية العامة حتى لا تكون هناك أي عناصر مفاجئة لأولياء الأمور".

وأكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الهدف الأساسي من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم هو حمل رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب وكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجديد.