التعليم تكشف مفاجأة عن امتحان الثانوية العامة بالسنة الدراسية الجديدة .. فيديو

قال الدكتور أكرم حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن المؤتمر الصحفي لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمثابة خطة العمل للعام الدراسي الجديد.



وأضاف حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "وزير التربية والتعليم أكد أن آلية الامتحانات للعام الدراسي 2023 - 2024 نفس إجراءات العام الماضي دون أي تغيير".

وأشار "وزير التعليم قال إنه سيتم تخصيص اليوم الأول من العام الدراسي لاستقبال الصفوف الأولى.. والحاق المتفوقين بمدرسة العباقرة".

وأوضح أن "وزير التعليم ألقى الضوء على ملامح الفترة القادمة في استكمال عملية التطوير وتحدث عن جاهزية الأبنية التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديدة، كما شدد على متابعة اليوم الدراسي متابعة شديدة".



واسترسل الدكتور أكرم حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم،: "وزير التربية والتعليم أكد على أن نظام امتحان الثانوية العامة الجديد نفس إجراءات العام الماضي دون أي تغيير عن العام الماضي".