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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

حفل تخرج الدفعة الأولى
حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية.

 

ذلك  بحضور السفير كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، و لياو ليجانج ممثل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والدكتور  مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

 

 

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وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير الخريجين وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يمثلوا إضافة قوية لسوق العمل في المجالات التكنولوجية التي تشهد توسعًا كبيرًا في العصر الحالي.

كما قدم الوزير الشكر للقائمين على الجامعات التكنولوجية ولأولياء الأمور وللجهات الصناعية المُشاركة للجهد الذى قدموه من رعاية ودعم للخريجين طوال فترة دراستهم.

وأكد الدكتور عاشور أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم هذا النوع من التعليم وتقديم كوادر مؤهلة ومُدربة للالتحاق بسوق العمل للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، لافتًا إلى تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي باستمرار وفقًا لنتائج التقييم المتواصل.

ونوه الوزير إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفال تفوق الجامعات بالإسماعيلية اعتزام الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عددها إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يأتي نتيجة دمجها مع قطاع الصناعة، واشتراط وجود الشريك الصناعي المناسب لتوفير الخبرات والتدريب الملائم لهؤلاء الطلاب، وإشراك قطاع الصناعة في اختيار ووضع البرامج الدراسية وتوفير التدريب بمستوياته وحتى التقييم، منوهًا إلى أن لوائح الجامعات تنص على أن يمتلك الطلاب الجدارات بمكون عملى لا يقل عن 60%، فضلًا عن الدعم الفني من الجهات الأجنبية ذات الصلة للبرامج الدراسية بها ومنها، نموذج الوكالة الكورية مع جامعة بني سويف، وكذا الاهتمام بالاعتماد المحلى والدولى لتسويق الطالب فىؤ سوق العمل.

وأكد الوزير على أن نجاح الجامعات التكنولوجية يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة لضمان جودة التعليم التكنولوجي بمكوناته من تعليم وتدريب وطرق تقييم وتوفير المقومات البشرية والمادية المناسبة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن شحاتة عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى لطلاب الجامعات التكنولوجية التي تعكس ثقافة الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ويتماشى مع سرعة التحول التكنولوجي الرقمي في العالم، مشيدًا بأهميتها في تقديم كوادر مدربة وتمتلك الجدارات والمهارات اللازمة فى سوق العمل، وذات جودة مناظرة لمعايير سوق العمل الأجنبية، وقدم التهنئة للطلاب الذين يمثلون أول ثمرة لهذا النوع من التعليم الهام، وكذا للشركات الصناعية الداعمة للجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية التسويق للتعليم التكنولوجى في المجتمع.

وأشاد السفير الكوري بنتائج الطلاب والتحدى الذى قاموا بمواجهته، معربًا عن فخره بمشاركة بلاده في دعم هذه التجربة والعمل مع الشباب المصري الذي يتمتع بقدرات هائلة، واعتزازها بالعلاقات التي تربطها مع مصر في مجال التعليم التكنولوجي من خلال العديد من الشراكات الناجحة، وخاصة تجربة كلية كوريا بجامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشاد ممثل السفير الصيني بالنتائج التي حققتها الجامعات التكنولوجية، معربًا عن اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر فى دعم هذا القطاع الحيوى من التعليم كجزء من علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين فى المجالات التعليمية والبحثية والصناعية.

ومن جانبه، أشار الدكتور الصباغ إلى أن الحفل يشهد تنوع كبير فى التخصصات بين الخريجين من 10 جامعات، لسد فجوة كبيرة في سوق العمل، مشيرًا لدور التحالفات التى عقدتها الوزارة مع قطاع الصناعة فى دعم تجربة التعليم التكنولوجى.

وأوضح الدكتور  الصباغ أن برامج الجامعات التكنولوجية تلبى احتياجات الدولة والمنطقة والعالم الخارجي، في التخصصات التكنولوجية الحديثة ومن بينها (الميكاترونكس، والأوتوترونكس، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات في شُعب الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات والشبكات والأمن السيبراني)، فضلًا عن برامج أخرى شديدة التخصص منها (تكنولوجيا الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية، وتركيبات الأسنان، وصناعة الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى، وصيانة وتشغيل السفن)، مؤكدًا على متابعة الخريج للحصول على التغذية المرتجعة المطلوبة للتطوير المستقبلي، والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال.

وألقى عدد من ممثلي الشركات الصناعية كلماتهم التي قدموا خلالها التهنئة للطلاب بالتخرج، ودعمهم خلال رحلتهم في سوق العمل.

وفى ختام الاحتفال، قام الوزيران بتكريم أوائل الجامعات التكنولوجية وتسليمهم دروع وشهادات تقدير، ودعا د. عاشور الخريجين إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وأن يتسلحوا بكل جديد فى مجال تخصصاتهم خاصة وأنه مجال واعد ويشهد تطورًا متسارعًا فى هذا العصر.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد الوزير معرضًا يضم مشاريع تخرج الطلاب، وأشاد د. عاشور بمستوى المشروعات التي اشتملت على عدد من الاختراعات والابتكارات التى توصل إليها الطلاب، مشيرًا إلى أنها تعكس المستوى المتميز من التعليم والتدريب ونتاج التركيز على الجانب العملي للدراسة بالجامعات التكنولوجية.
 

وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية13
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية13
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية12
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية12
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية11
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية11
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية10
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية10
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية9
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية9
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية8
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية8
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية7
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية7
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية6
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية6
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية5
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية5
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية4
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية4
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية3
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية3
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية2
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية2
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية1
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية1
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
وزيرا التعليم العالي والعمل يشهدان حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور وزير العمل الدكتور حسن شحاتة الجامعات التكنولوجية طلاب الجامعات التكنولوجية حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية Jobs Education

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