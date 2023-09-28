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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة 68

هندسة عين شمس تحتفل
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)

احتفلت كلية الهندسة جامعة عين شمس بتخريج الدفعة رقم (٦٨) بحضور الدكتورعمر الحسيني عميد الكلية ، الدكتور David Tann عميد كلية الهندسة بجامعة ايست لندن الشريك الرئيسي لمنح الشهادات المزدوجة للبرامج الدولية ،.

 

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وفي كلمته هنأ الدكتورعمر الحسيني عميد الكلية الخريجين، كما وجه التحية  لأولياء الأمور اللذين بذلوا مجهود كبير طوال الاعوام الماضية حتي   يكون ابنائهم من خريجي كلية الهندسة جامعة عين شمس التي تعد من أفضل كليات الهندسة في مصر و علي المستوي الإقليمي.

 لفت إلي أن طلاب هندسة عين شمس هم سفراء للكلية علي المستوي المحلي و علي المستويين الإقليمي والدولي.

أكد  أن خريج كلية الهندسه جامعة عين شمس هو المطلوب الاول في سوق العمل سواء محليا أو إقليميا ؛ أن ماقام الطلاب بتحصيله من خبرات متراكمة سيعود عليهم بالنفع عند اقتحامهم سوق العمل. 


 

واختتم الدكتورعمر الحسيني عميد كلية الهندسة كلمته موضحا ان جميع برامج الكلية معتمدة محليا وبعضها دوليا مثل شهادة CIAT و شهادة ABET والتي تعد اعلي مستوي للاعتماد الدولي لاول مره علي مستوي الجامعات الحكومية.

شهد الحفل تكريم ٦٠٠ طالب وطالبة من خريجي الكلية  و ١٨٠٠ من عائلاتهم سواء من البرامج البينية الدولية أو التخصصية ، كما قام كورال الكلية بتقديم عدة فقرات غنائية. وشملت الإحتفالية عروض فنية واستعراضية عديدة.

هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)7
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)7
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)6
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)6
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)5
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)5
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)4
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)4
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)3
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)3
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)2
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)2
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)1
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)1
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)
هندسة عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة (٦٨)
احتفلت كلية الهندسة جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الهندسة منح الشهادات المزدوجة جامعة إيست لندن Jobs Education

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