تسليم شهادات البرنامج التدريبي لتأهيل مسيرات تعليم الكبار.. صور

سلم الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار شهادات البرنامج التدريبي بناء قدرات ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة على استخدام منهجية " المرأة والحياة"، بحضور الدكتورة إقبال السمالوطي رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل، أمين عام الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار السيد العبسى أمين عام مساعد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتوركريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور وليد حويلة مدير التدريب بالهيئة، وفي بداية كلمته رحب ناصف بالسادة الحضور، والمسيرات اللاتي حضرن التدريب، وجميع الحضور

وذلك بناء على توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة التشبيك والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة من الوزارات، والهيئات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي ،وتحت رعاية الدكتور / محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، مقدماً الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا معالي وزير التعليم العالي على إتاحة هذه الفرصة للاستثمار في البشر وتدريب ميسرات تعليم الكبار ، مؤكداً على أهمية هذا البرنامج التدريبي ، وأنه يتبنى المدخل التنموي ، والتعليم من أجل التمكين والمواطنة، كما وجه الشكر والتقدير للجنة الوطنية المصرية لليونسكو التي قامت بتمويل البرنامج التدريبي، وفي خلال كلمته أوضح سيادته أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين والهيئة العامة لتعليم الكبار ،والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار وأمانتها بجمعية حواء المستقبل، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- إيسيسكو – ألكسو)،وأضاف ناصف .



ويعد هذا البرنامج هو ثاني البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع الجهات السابقة خلال شهر سبتمبر لهذا العام، بعد أن تم تنفيذ البرنامج التدريبي الأول في شهر مايو الماضي.



ويستهدف هذا البرنامج ميسرات تعليم الكبار وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لاسيما ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة بما يتوافق مع رؤية الدولة، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الرابع منها ضمن خطة الدولة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.



كما أكد سيادته أن التعليم في الفصول الكلاسيكية لم يعد يجدي نفعا في تعليم الكبار، فيجب توفير بيئة مناسبة وآمنة للدارس، كالتدريس في الفصول الحقلية بالنسبة لساكني الريف، والفصول البرية، كل حسب بيئته.



كما أن التعليم يجب أن يأتي وفق احتياجات الدارسين، وان ما يقدم يجب أن يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم.

كما صرح بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، الذي يعد نقطة البداية، بل يجب العمل على إكساب الدارس مهارة، ومهنة تعينه على العيش بكرامة.



وقد أكد ناصف على أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تتبنى توجيهات حديثة في تعليم وتعلم الكبار، ويأتي في مقدمة هذا التوجهات:



الخضرنة كمدخل في تعليم وتعلم الكبار، ودمج التكنولوجيا في ملف تعليم الكبار الذي يوفر الجهد والوقت والتكاليف، ويكسب عملية التعلم أكثر متعة، و محو الأمية الوظيفية، والتعليم والتعلم بين الأجيال ومحو الأمية الأسرية ، وقد شاركت أفرع (الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية) في البرنامج التدريبي .وذلك يوم الأربعاء الموافق 27سبتمبر 2023بمعهد إعداد القادة بحلوان.

#حضر تسليم الشهادات:

الأستاذ/إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة.

الأستاذ/أحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة.

الأستاذة/سنية بدوي عضو الشبكة العربية لتعليم الكبار - جمعية حواء المستقبل.

التوثيق الفوتوغرافي الأستاذ/هشام فهيم

1dded1ee-2a27-4aea-b837-179acb4e7627

2d7e8d64-7039-41a3-9708-5ef293b773f2

7fa6e40a-495d-4233-a90d-5176628caa89