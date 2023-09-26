انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية بالإسماعيلية

انطلق صباح اليوم وفد جامعة عين شمس ، المشارك في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستعدت جامعة الإسماعيلية الأهلية، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، والتي دخلت نطاق العمل خلال العام الدراسي الحالي بكامل طاقتها، بعد عملها العام الماضي بشكل تجريبي.

وتقع جامعة الإسماعيلية الأهلية علي مساحة 29 فدان بما يعادل 121800 متر مربع وهي أرض غير زراعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة في الضفة الشرقية من قناة السويس وهي أرض مخصصة للأغراض التعليمية وصدر بها قرار تخصيص من جهاز أراضي القوات المسلحة حيث أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع تحت ولايته و تم تسليم أرض المشروع من مندوبي جامعة قناة السويس.

انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية في مدينة الإسماعيلية (2)

انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية في مدينة الإسماعيلية (3)

انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية في مدينة الإسماعيلية (4)

انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية في مدينة الإسماعيلية (5)

انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية في مدينة الإسماعيلية (6)

انطلاق وفد جامعة عين شمس المشارك في لقاء رئيس الجمهورية في مدينة الإسماعيلية (7)