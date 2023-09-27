انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام.. غدا

بحضور علماء مصريين وأجانب

تنطلق غداً الخميس، فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.



ويشارك في الجلسات النقاشية هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.



ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور شريف عبدالوهاب ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، والدكتور رامي غالي ، والدكتور محمد البسيوني ، أساتذة علاج الأورام بجامعة عين شمس ، وبحضور الدكتور برانسيلاف جريميك ، أستاذ الأشعة والأورام بالمركز الطب الحيوي في جامعة صربيا ، والدكتور بير فيافر ، أستاذ علاج اورام الجهاز الهضمي ، بالدنمارك .



وأكد الدكتور شريف عبدالوهاب ، أن المؤتمر يتناول تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي ، والجديد في العلاج المناعي ، والعلاج الموجه .



كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل ، للعلاج الإشعاعي ، لأورام الرقبة والرأس والصيدلة الإكلينيكية ، بالتعاون مع كلية الصيدلة ، بالجامعة البريطانية في مصر .



وأكد الدكتور محمد البسيوني ، أمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، أن الهدف الأساسي من المؤتمر ، هو نشر الوعي والتثقيف لشباب الأطباء المعنيين بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام ، بإلإضافة إلى حالات استخدام الأدوية الحديثة ، مرتفعة الثمن ، وتوظيفها في الحالة المناسبة ، وطرق العلاج الحديثة ، التي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية .



وقال الدكتور رامي غالي : إن المؤتمر يتناول كل ما يخص أورام الرئة ، والتقنيات الحديثة ، في طرق التشخيص والعلاج ، وبالتحديد العلاج المناعي ، كخط أول وخط ثانٍ لعلاج أورام الرئة ، بحضور نخبة من علماء الرئة على مستوي العالم .



ويتضمن المؤتمر الحديث عن المراحل الأولية من أورام الرئة ، وطرق علاجها جراحياً ، كما يتناول المؤتمر الطرق الحديثة في جراحة أورام البروستاتا ، والجديد في العلاج الهرموني لأورام البروستاتا ، والذي أدى إلى ارتفاع نتائج الشفاء.



وأشار إلى أن طرق الوقاية من أورام الرئة ، تبدأ بالبعد عن التدخين ، سواء التدخين المباشر ، أو التدخين السلبي ، باعتبار التدخين مسبباً رئيساً في الاصابة بأورام الرئة.



وتشهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام ، مشاركة عالمية لأكثر من ٣٠ دولة ، بالإضافة إلى ما يزيد على ٧٠ متحدثاً ، كما يشتمل المؤتمر علي قمة لتجمع أقطاب تخصص الأشعة التشخيصية والتداخلية ، برئاسة الدكتور عمرو محمود أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة عين شمس ، والذي صرح بأن المؤتمر السابع ، يستمر هذا العام في النجاح ، بنشر الوعي الطبي للأطباء ، من مختلف تخصصات الطب ، خاصة المتعلقة بعلوم الأورام ، وهذا العام قد تم إضافة ورشة عمل للأشعة التداخلية ، بجانب المحاضرات والجلسات النقاشية .