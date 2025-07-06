اتجوزت من وراهم| تفاصيل صادمة في جريمة فتاة أبوالنمرس «مفصولة الرأس» بعد الزفاف

كشفت المباحث الجنائية بالجيزة لغز العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس داخل جوال بلاستيكي بمنطقة أبو النمرس، حيث تبيّن أن والد الفتاة ووالدتها وشقيقها ونجل عمها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب تركها المنزل والزواج من شاب دون علمهم.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة داخل جوال بلاستيكي بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس، موضوعة داخل جوال بلاستيكي وملفوفة بملاءة، وملقاة في أحد شوارع المنطقة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبيّن أن والد الفتاة، بمساعدة والدتها وشقيقها ونجل عمها، وراء ارتكاب الجريمة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة.

وأقر المتهمون بأن الفتاة تركت المنزل إثر خلافات مع أسرتها، وأنهم علموا بزواجها من شاب في مدينة الغردقة دون علمهم، فتوجه والدها إليها وأقنعها بأنه وافق على الزواج، وطلب منها العودة لتخرج من بيت والدها كعروس.

لكنها، وفور وصولها إلى المنزل، فوجئت بتعديهم عليها بالضرب، ثم قاموا بنحر عنقها بعد وصلة من التعذيب، وتخلّصوا من رأسها بإلقائه في أحد المصارف، بينما وضعوا الجثة داخل جوال وألقوها في الشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.