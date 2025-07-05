جـ.ـثة بدون رأس.. مقتـ ل فتاة بجريمة بشعة في أبو النمرس

تكثف المباحث الجنائية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة فتاة بدون رأس داخل جوال بلاستيك ملفوفة بملاءة ملقأة بالشارع بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة داخل جوال بلاستيك بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بدون رأس داخل جوال بلاستيك ملفوفة بملاءة ملقأة بالشارع، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.