المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالساحل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر والحشيش وفرد خرطوش بمنطقة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 تذكره هيروين، 180جم حشيش 100جم بودر ومبلغ مالي فرد خرطوش و3 طلقات لذات السلاح، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي للمواد المضبوطة بحوزة المتهم هيا عبارة عن 20 كيسا بلاستيكيا شفافا يحتوي على مواد بنية اللون وأخرى بيج اللون، وبفض هذه الأكياس تبين أنها تحتوي على كميات متنوعة من الحشيش والبودر والهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات.