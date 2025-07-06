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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ريجينا هول» تثير الجدل من جديد: «روز» محاولتش كفاية تنقذ «جاك» في «Titanic»|شاهد

Titanic
Titanic
شروق سلامة

لا تزال نهاية فيلم Titanic تثير الجدل بعد أكثر من 25 عامًا على عرضه، وهذه المرة دخلت النجمة الأمريكية ريجينا هول على الخط، مؤكدة أن البطلة "روز" كان يمكنها إنقاذ "جاك"، لكنها لم تحاول بما فيه الكفاية.

وفي تصريحات خاصة لمجلة PEOPLE، وخلال ترويجها لشراكة إعلانية مع "Bounty"، علّقت ريجينا هول على مشهد الباب الشهير، الذي ظلّت فيه روز مستلقية بينما تجمّد جاك في المياه الجليدية.

قالت هول (54 عامًا) بسخرية: "روز طلعت على الباب ونامت كأنها في سريرها! صحيت وقالت: يا نهار... جاك مات! كانت نايمة بعمق لدرجة إن صوت جاك ما صحاهاش! ده مش كفاية أبدًا!"


وتابعت: "أنا قلت لنفسي: روز، الدنيا كانت لسه فوضى حواليكي! كان المفروض على الأقل تفضلي صاحية! ده حتى كان ممكن تنامي فوق جاك وهو على الباب، بدل ما تسيبيه يتجمد!"

ورغم الجدل المستمر منذ عرض الفيلم عام 1997، والذي وصل حتى إلى بطلي العمل كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو، لم تهدأ تساؤلات الجمهور: هل كان من الممكن للباب أن يحمل الاثنين؟

المخرج جيمس كاميرون نفسه حاول حسم النقاش عبر وثائقي خاص بعنوان Titanic: 25 Years Later، حيث أجرى تجارب علمية باستخدام دوبليرات بوزن مشابه لجاك وروز، واختبروا عدة وضعيات على القطعة الخشبية العائمة. لكن النتيجة كانت غير قاطعة.

قال كاميرون حينها: “جاك كان ممكن يعيش... بس في متغيرات كتير. وأنا شايف إن فكره كان: مش هعمل حاجة تعرضها للخطر”.

ورغم كل هذه التفسيرات، لا تزال ريجينا هول مقتنعة بأن روز لم تبذل الجهد الكافي، مضيفة: “أنا عارفة إنها كانت بتحبه، ومستعدة تختاره حتى من غير فلوس، لكن كانت تعبانة؟ ولا بتعاقبه؟ مش عارفة! اللي أعرفه إنها ما حاولتش كفاية”.

تيتانيك Titanic روز

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