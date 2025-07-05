القبض على المتهم بدهس فتاة بـ 6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بفتاة حال سيرها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وفراره من مكان الواقعة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال والد المذكورة أقر بأنه بتاريخ 30/6/2025 حال عبور كريمته الطريق إصطدمت بها سيارة ملاكى ولاذ قائدها بالفرار مما تسبب فى إصابتها بكدمات وجروح متفرقة حيث قام بنقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم ، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر "يحمل رخصة قيادة منتهية") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .