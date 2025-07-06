الأهلي يرحب ببيع أشرف داري بشرط مالي مُحدّد

أبدى مسئولو النادي الأهلي استعدادهم لبيع عقد المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود اهتمام كبير من أندية خليجية، خاصة من السعودية وقطر، بالتعاقد مع اللاعب.

واشترط النادي الأهلي للموافقة على بيع داري ألا يقل العرض المقدم عن 3 ملايين دولار، مشيرين إلى انفتاحهم على مناقشة أي عروض رسمية تحقق هذا الشرط المالي.

معسكر خارجي في طبرقة بدلاً من إسبانيا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي إقامة المعسكر الإعدادي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية خلال الفترة من 18 إلى 29 يوليو الجاري، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا.

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بعد الحصول على راحة طويلة دامت 18 يوماً عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، والتي خرج منها الفريق من الدور الأول.

وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة يوم 25 يونيو الماضي، ويبدأ الفريق استعداداته من جديد يوم 14 يوليو عبر تدريبات تأهيلية وقياسات بدنية على ملعب التتش، قبل السفر إلى تونس.



3 وديات قوية خلال المعسكر

من المقرر أن يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية قوية خلال معسكر طبرقة:

المباراة الأولى أمام اتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو.

المباراة الثانية ضد الترجي التونسي يوم 25 يوليو.

المباراة الثالثة والأخيرة ستكون أمام النجم الساحلي التونسي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات النادي التونسي بمئويته.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني إلى استغلال هذه الوديات لاختبار جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد



