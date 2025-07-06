قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يرفض تعديلات حماس على مقترح التهدئة ويرسل وفدًا تفاوضيًا إلى قطر
بدون مقابل.. «كريستو» في طريقه للعودة إلى تونس عبر بوابة النجم الساحلي|تفاصيل
دار الإفتاء: إهمال العمل والتقصير فيه خيانة للأمانة
أقل سعر دولار اليوم 6-7-2025
دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. الثلاثاء
سعر ومواصفات هيونداي كونا 2025 في الإمارات.. بتصميم رياضي
صراخ السيدات يملأ «طهواي».. جنازة مهيبة لسائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي|شاهد
إعلامي: الأهلي بدأ مفاوضاته بشكل رسمي لضم مصطفى محمد
اتجوزت من وراهم| تفاصيل صادمة في جريمة فتاة أبوالنمرس «مفصولة الرأس» بعد الزفاف
عمرو عبد العزيز يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد ظهوره في حفل زفاف حفيده
رسميًا .. الوداد المغربي يطلب شراء عقد نجم النادي الأهلي
الأهلي يرحب ببيع أشرف داري بشرط مالي مُحدّد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرحب ببيع أشرف داري بشرط مالي مُحدّد

أشرف داري
أشرف داري
رباب الهواري

أبدى مسئولو النادي الأهلي استعدادهم لبيع عقد المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود اهتمام كبير من أندية خليجية، خاصة من السعودية وقطر، بالتعاقد مع اللاعب.

واشترط النادي الأهلي للموافقة على بيع داري ألا يقل العرض المقدم عن 3 ملايين دولار، مشيرين إلى انفتاحهم على مناقشة أي عروض رسمية تحقق هذا الشرط المالي.

معسكر خارجي في طبرقة بدلاً من إسبانيا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي إقامة المعسكر الإعدادي الخارجي في مدينة طبرقة التونسية خلال الفترة من 18 إلى 29 يوليو الجاري، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا.

ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بعد الحصول على راحة طويلة دامت 18 يوماً عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا، والتي خرج منها الفريق من الدور الأول.

وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة يوم 25 يونيو الماضي، ويبدأ الفريق استعداداته من جديد يوم 14 يوليو عبر تدريبات تأهيلية وقياسات بدنية على ملعب التتش، قبل السفر إلى تونس.
 

3 وديات قوية خلال المعسكر

من المقرر أن يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية قوية خلال معسكر طبرقة:

  • المباراة الأولى أمام اتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو.
  • المباراة الثانية ضد الترجي التونسي يوم 25 يوليو.
  • المباراة الثالثة والأخيرة ستكون أمام النجم الساحلي التونسي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات النادي التونسي بمئويته.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني إلى استغلال هذه الوديات لاختبار جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد


 

الأهلي أشرف دارى أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي

مصر والسعودية تؤكدان وحدة المواقف وتنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

أرشيفية

المرشد الإيراني يظهر لأول مرة منذ المواجهة مع إسرائيل

الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني: أنا ممتن لاستعداد أمريكا تقديم المساعدة الدفاعية

بالصور

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد