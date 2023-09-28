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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطوير مناهج الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

د. رضا حجازي وزير
د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

 

وينشر موقع صدى البلد أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر اليوم: 

 

لدبنا 25 مليون طالب والدولة حريصة على الاستثمار فيهم.

امتحانات الثانوية العامة ستتم مثل العام الماضي بلا أي تغيير أو تعديل

امتحانات الثانوية العامة مرت بشكل منضبط وخالي من المشاكل

سيتم عمل حوار مجتمعي لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب

تطوير مناهج الثانوية العامة لتشمل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

سنعيد النظر في التقييم والامتحانات وآليات القبول في الجامعات من قبل المراكز المتخصصة  

مهتمون باتخاذ كل الإجراءات لرفع العبء عن الأسر المصرية

بذل كل الجهود لإنجاح مجموعات الدعم في المدارس خلال العام الدراسي

تفعيل قنوات اتصال مع أولياء الأمور لإبلاغ الأهالي بعدم حضور أبنائهم لمجموعات الدعم

الاستعانة بأشهر المعلمين في مصر للتدريس في القنوات التعليمية

إتاحة جميع الكتب المدرسية على موقع وزارة التربية والتعليم

قطار التطوير انتهى من المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي  انتهى

- تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية متروك للمديريات

- إلزام المديريات بإعلان قرارها بشأن نظام الامتحانات في الأسبوع الأول من الدراسة


لن نجاذف بتطبيق أي قرارات غير مرغوب فيها من الناس أو مش فاهمينها

توريد 93% من الكتب المدرسية للمديريات وخلال أيام سننتهى من 100%
 

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