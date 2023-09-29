منها الروسية والصينية|التعليم: تدريس لغة ثانية للمرحلة الإعدادية في هذا الموعد

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزراة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق المناهج المطورة في مرحلة الصف السادس الابتدائي والبدء في تطبيق المناهج المطورة أيضًا لـ المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 2024/ 2025؛ وذلك بعد أن تم وضع الإطار العام والوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية.



وأشار “زلطة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إلى أن وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من 7 شهور قد أعلنت عن توفير تدريس لغة ثانية للمرحلة الإعدادية تكون بين اللغة الفرنسية والألمانية والصينية والروسية وغيرها من اللغات بجانب اللغة الأساسية وهي اللغة الإنجليزية وسيتم تطبيقه في العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، وسيتم تطبيقه وفقًا لظروف كل مدرسة.



وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزراة التربية والتعليم أن لائحة الانضباط المدرسي والتي تشمل عددًا كبيرًا من النقاط جاء على رأسها تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب والالتزام بالزي المدرسي ومراجعة الصيانة للمدارس.



