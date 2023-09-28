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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم تعلن موعد تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. فيديو

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الهدف الأساسي من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم اليوم هو حمل رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب وكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجديد.

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وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "وزير التعليم أعلن أنه لا تغيير في النظام الخاص بامتحانات الثانوية العامة"، لافتا: "وزير التعليم أعلن أنه سيتم تسليم المعلمين الجدد العمل خلال أيام".

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "الذي سيتم تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي هو التطوير المتعلق بمناهج الصف السادس الابتدائي وهذا في إطار التعاقد الخاص بالتطوير الذي بدأ تدريجيا من الصف الرابع والعام الحالي يشهد تطوير المناهج الخاصة بالصف السادس الابتدائي".

وأوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "بداية من عام 2024 - 2025 سيشهد التطوير المناهج الخاصة بالمرحلة الإعدادية"، مضيفا: تم وضع الاطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والبدء في التطوير الخاص بها وسيتم تطبيقها مع العام الدراسي 2024 - 2025".
 

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