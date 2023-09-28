خبر مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية.. وهذه حقيقة تأجيل الدراسة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا صحفيا اليوم من أجل عرض كافة إجراءات واستعدادات العام الدراسي الجديد.

لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية

وأكد وزير التعليم في كلمته، انه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأن تطوير التعليم يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمى ويكون مبنيا على فهم المعلومة وعدم الحفظ وبناء شخصيته واستقلاليته.

كما أشار وزير التعليم إلى إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه خبراء محليين ودوليين وأصحاب المصلحة بما فيهم أولياء الأمور والطلاب لبحث آليات تطوير نظام المرحلة الثانوية.

منظومة تعليمية متميزة

وأكد الدكتور رضا حجازى أيضا أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أهم ملامح الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد، حيث أكد على أن عدد الطلاب بالمدارس يبلغ أكثر من ٢٥ مليون طالب وتعمل الوزارة على الاستثمار فى هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والتعددية والمنافسة.

وخلال اللقاء، طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب.

كما أكد الوزير على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب"، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة الحاصلين على ٩٥% فأكثر فى الثلاث شعب وصلت نسبتهم إلى ألف طالب، بينما الحاصلون على ٩٠% إلى ٩٥% وصل عددهم إلى ١٨ ألف طالب، وهذا يعيد التقييم إلى وضعه الطبيعى.

وأشار الوزير إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية مراجعة صيانة المدارس، قائلا: "نضع أمن وسلامة الطالب نصب أعيننا جميعا"، وفي هذا الاطار أوضح الوزير أنه تم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورًا، فضلًا عن تقديم تقرير يومي بحالة الصيانة في المدرسة، مؤكدا أنه سيتابع شخصيا هذه التقارير فضلا عن توجيهاته لقيادات المديريات التعليمية بالتواجد في المدارس مع بداية العام الدراسي لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

آلية امتحانات الثانوية

ومن جانبه قال الدكتور أكرم حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن المؤتمر الصحفي لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمثابة خطة العمل للعام الدراسي الجديد.

وأضاف حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات تليفزوينة: "وزير التربية والتعليم أكد أن آلية الامتحانات للعام الدراسي 2023 - 2024 نفس إجراءات العام الماضي دون أي تغيير".

وأشار "وزير التعليم قال إنه سيتم تخصيص اليوم الأول من العام الدراسي لاستقبال الصفوف الأولى.. والحاق المتفوقين بمدرسة العباقرة".

وأوضح أن "وزير التعليم ألقى الضوء على ملامح الفترة القادمة في استكمال عملية التطوير وتحدث عن جاهزية الأبنية التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديدة، كما شدد على متابعة اليوم الدراسي متابعة شديدة".

واسترسل الدكتور أكرم حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم،: "وزير التربية والتعليم أكد على أن نظام امتحان الثانوية العامة الجديد نفس إجراءات العام الماضي دون أي تغيير عن العام الماضي".

لا تأجيل للدراسة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منشورا تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق.

وشددت على أنه سيتم بدء الدراسة بجميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بجميع المدارس، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.