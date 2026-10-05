ناقدة رياضية: حسام حسن يخسر جميع مواجهاته أمام موسيماني

كشفت ريهام حمدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سجل حسام حسن أمام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، موضحة أن المدرب المصري واجه موسيماني في 4 مباريات، خسرها جميعًا.

حسام حسن

وأوضحت ريهام حمدي أن المواجهة الأولى جاءت عندما كان موسيماني مديرًا فنيًا للأهلي وحسام حسن مدربًا للاتحاد السكندري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في كأس مصر، قبل أن يتكرر تفوق الفريق الأحمر على الاتحاد بنتيجة 4-0 في الدوري، ثم 2-1 في مواجهة أخرى بالمسابقة.

وأضافت أن المواجهة الرابعة والأخيرة جمعت المنتخبين المصري والجنوب إفريقي، وانتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليصبح إجمالي مواجهات حسام حسن أمام موسيماني 4 مباريات، حقق خلالها المدرب الجنوب إفريقي 4 انتصارات مقابل عدم تحقيق حسام حسن أي فوز.