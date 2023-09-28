الاحتفال بتخرج أول دفعة بالجامعات التكنولوجية | بشرى من وزير التعليم العالي .. دعم كوري جنوبي بـ 8 ملايين دولار

وزير التعليم العالي : أشكر الرئيس السيسي على دعمه للجامعات التكنولوجية

وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات التكنولوجية بمتابعة الخريجين وموقف توظيفهم

وزير التعليم العالي: أدعو القطاع الخاص للمشاركة في الجامعات التكنولوجية

سفير كوريا الجنوبية: 8 مليون دولار دعم لجامعة بني سويف التكنولوجية

سفير كوريا الجنوبية: مصر ستحظى بإشادة كبيرة باعتبارها واحدة من أكثر الدول ديناميكية في المنطقة

الصباغ: إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وعدد الطلاب الراغبين هذا العام 15 ألفًا

الصباغ: لدينا 10 جامعات تكنولوجية بها 30 برنامجا مختلفا

وزير العمل: توجيه الرئيس بـ 17 جامعة تكنولوجية يعكس اهتمام الدولة بالصناعة



0 الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سعيد بتخرج أول دفعة تتخرج من طلاب الجامعات التكنولوجية، وأنهم هم النواة التي سوف نبني عليها في التعليم التكنولوجي.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه السريع للجامعات التكنولوجية بتوجيه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك خطة توسع في أنشأ الجامعات التكنولوجية، وان هناك حرص على تواجد جامعة تكنولوجية في كل محافظة في مصر لتطوير الصناعة والزراعة بكل محافظة، حتي تكون كل محافظة قادرة علي خدمة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة.

وعبر عاشور، عن سعادته بتواجد الشركاء الصناعيين بالجامعات التكنولوجية وإقامة ملتقي التوظيف، مشيرا إلى أنهم دورهم الكبير كشريك أساسى فى مواكبة التطورات المستمرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة وتعزيز الابتكار، وصقل مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل.



ودعا وزير التعليم العالي، أصحاب الشركات والمصانع ورجال الأعمال لأن تكون الجامعات التكنولوجية مركزًا للبحث والتطوير وحلقة الوصل بين الطلاب والمجتمع الصناعى، بما يسهم فى حل المشكلات الصناعية لديهم وتطويرها عن طريق مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن البرامج الدراسية التي تتواجد في الجامعة التكنولوجية تكون خادمة للمحافظة التي تتواجد فيها الجامعة وأننا نربط البرامج الدراسيه بالجامعة وفقاً لحاجة المحافظة.

وطالب عاشور رؤساء الجامعات التكنولوجية بمتابعة الخريجين والتأكد من توظيفهم، مشيراً إلى أن الجامعة المتميزة تعرف الآن بسرعة تعيين خريجيها، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من خريجي الجامعات التكنولوجية تم تعيين أغلبهم اليوم بفضل ملتقى التوظيف.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: “سوف نكون سعداء بتعيين خريجينا في مجال دراستهم التي درسوها وليس في غيرها، وأننا لن نكون راضين إذا سلك الخريجون مسارا وظيفيا في غير ما درسوه”، مشيراً إلى أنه سوف يحرص على متابعة خريجي الجامعات التكنولوجية.

بينما اعرب السفير الكوري الجنوبي، كيم يونج هيون، عن سعادته البالغة في تواجده ومشاركة في حفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات التكنولوجية، وصفا ايه بالانجاز العظيم الذي تحقق بجهد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واضاف كيم يونج، الي أن الجامعات التكنولوجية انشاءات في عام 2019 وفقاً لرؤية الحكومة المصرية لخلق جيل من الشباب التكنولوجيين يتمتعون بمهارات عالية.

وأشار السفير الكوري الجنوبي، إلي الشراكة الناجحة بين كوريا ومصر في تعزيز التعليم التكنولوجي رفيع المستوى في مصر، مؤكداً ثقته بأن الحكومة الكورية ستواصل تعزيز دعمها وتعاونها في السنوات المقبلة.

وألفت السفير الكوري الجنوبي، الي الإنجازات البارزة من الجهود المشتركة الكورية المصري هو أنشأ جامعة بني سويف التكنولوجية منذ عام 2016، وان من خلال المشروع الثنائى لكويكا ، وكالة التعاون الدولية التابعة للحكومة الكورية فقد قام الجانبين بتطوير المناهج الدراسية للتعليم التقني للجامعة لبرامج الميكاترونيكس وتكنولوجيا المعلومات التي تم تصميمها على غرار النظام الكوري، كما تم توفير معدات ومرافق بمواصفات عالية لتقدم مستوي تعليمي متميز، بإضافة الي حصول الجامعة العام الماضي على الاعتماد الدولي والذي رفع من مستوي الجامعة عالمياً.

وأوضح أن حكومة الجانبين ببدء العملية الرسمية هذا العام للمرحلة الثانية من مشروع دعم طلاب بني سويف التكنولوجية، وبناء علي نتائج المرحلة الأولى سيواصل المشروع تطوير المنهج الدراسي لبرنامج الميكاترونيكس وتكنولوجيا المعلومات والاوتوترونكس بهدف الحصول على مستوى أعلي من الاعتماد، بالإضافة إلى ذلك، ستنشئ الجامعة برنامج جديد لتكنولوجيا السكك الحديدية استجابة لاحتياجات السوق المصري من تكنولوجيين مدربين على أعلي مستوي.

وأكمل السفير الكوري الجنوبي أن الحكومة الكورية ستدعم المشروع بمساهمة مالية قدرها 8 ملايين دولار أمريكي لمدة 6 سنوات وبفريق من الخبراء المتميزين فنيا ، حيث ستعمل على توفير الخبرة اللازمة لتطوير القدرة التعليمية للجامعة وتعزيز ربط الجامعة بالصناعة، بالإضافة إلى أن مصر ستحظى بإشادة كبيرة باعتبارها واحدة من أكثر الدول ديناميكية في المنطقة، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة من الشباب الموهوبين وفرص العمل المتزايدة.

حيث تعمل الشركات البارزة في مجال التصنيع والتكنولوجيا بمختلف انواعها في مصر ، ولذلك يتزايد الطلب على القوى العاملة ذات المهارات العالية . أتوقع أن يحل التعليم التقني المتطور مشكلة ارتفاع معدل البطالة ونقص القوى العاملة المدربة في مصر ، كما سيخلق العديد من فرص العمل للشباب المصري الذي يطمح لتحقيق أحلامه ، وستقف الحكومة الكورية إلى جانبكم كصديق موثوق به لتحقيق هدفنا المشترك للتنمية المستدامة .

وقال الدكتور حسن شحاته وزير العمل، إنه سعيد بتواجده في أول حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، وبتواجد شركات تعمل على توظيف الخريجين المتفوقين.

ووجه وزير العمل، رسالة مداعبة إلى الشراكات المشاركه في ملتقي التوظيف وتخرج طلاب الجامعات التكنولوجية قائلاً: "هنتابع الطلاب دول اتخرجوا ولا لا ومش جايين نقول كلمتين".

وأضاف شحاتة، أن توجيه الرئيس السيسي نحو إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في المحافظات بمثابة رسالة موجهة إلى أن وجود اهتمام بالتحول التكنولوجي، وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.



وعلي جانب آخر وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة ليتبوأ التعليم التكنولوجي مكانة تليق به، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 برنامجا في الجامعات التكنولوجية العشرة التي تغطي أنحاء الجمهورية ،إلى جانب التوسع في جامعات أخرى.

واوضح الصباغ أن هناك إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وان العام الماضي كان عدد الطلاب للجامعات التكنولوجية 9 ألف طالب وهذا العام وصل عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الي 15 الف طالب.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الجامعات التكنولوجية تهدف إلي تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمُشاركة في عملية التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

وشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

