وزير التعليم العالي: أدعو القطاع الخاص للمشاركة في الجامعات التكنولوجية

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سعيد بتخرج أول دفعة من طلاب الجامعات التكنولوجية وأنهم هم النواة التي سوف نبني عليها في التعليم التكنولوجي.

وعبرعاشور، عن سعادته بتواجد الشركاء الصناعيين بالجامعات التكنولوجية وإقامة ملتقي التوظيف، مشيرا إلى أنهم دورهم الكبير كشريك أساسى فى مواكبة التطورات المستمرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة وتعزيز الابتكار، وصقل مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل.

ودعا وزير التعليم العالي، أصحاب الشركات والمصانع ورجال الأعمال لأن تكون الجامعات التكنولوجية مركزًا للبحث والتطوير وحلقة الوصل بين الطلاب والمجتمع الصناعى، بما يسهم فى حل المشكلات الصناعية لديهم وتطويرها عن طريق مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن البرامج الدراسية التي تتواجد في الجامعة التكنولوجية تكون خادمة للمحافظة التي تتواجد فيها الجامعة وأننا نربط البرامج الدراسيه بالجامعة وفقاً لحاجة المحافظة.

سيشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

