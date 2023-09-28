العمل: توجيه الرئيس بـ 17 جامعة تكنولوجية يعكس اهتمام الدولة بالصناعة

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور حسن شحاته وزير العمل، إنه سعيد بتواجده في أول حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، وبتواجد شركات تعمل على توظيف الخريجين المتفوقين.

ووجه وزير العمل، رسالة مداعبة إلى الشراكات المشاركه في ملتقي التوظيف وتخرج طلاب الجامعات التكنولوجية قائلاً: "هنتابع الطلاب دول اتخرجوا ولا لا ومش جايين نقول كلمتين".

وأضاف شحاتة، أن توجيه الرئيس السيسي نحو إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في المحافظات بمثابة رسالة موجهة إلى أن وجود اهتمام بالتحول التكنولوجي، وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.



سيشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

