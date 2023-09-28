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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط وخطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

صدى البلد

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول على النتيجة التقديم الى مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط على الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة  تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الدبلومات الفنية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا، والموقع متاح حاليا، وتظهر خانة تقليل الاغتراب للطلاب.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

ووفق شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، فإن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- كما تتضمن شروط التحويل بين المعاهد والكليات أيضا التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- يجب على الطالب الذى يقدم على التحويل أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يمكن للطالب أن يقوم بالتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- يتيح موقع التنسيق الإلكتروني التحويل لمرة واحدة .

-  أما فيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يتم التقديم أيضا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، فضلا عن عدم إمكانية التحويل الورقي.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023  تم الإعلان عنها حيث أكدت التعليم العالي أن الطالب يمكنه الحصول على نتيجة التنسيق برقم الجلوس، وعليه بدأت الخطوة الثانية هى فتح باب تقليل الإغتراب للدبلومات الفنية.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بالرقم السري ورقم الجلوس بشكل مباشر، وللدخول على الرابط: اضغط هنــا، وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة. 

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة الآن بعد إعلانها بشكل رسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

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