رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من هنا الآن

كثر الآن البحث عن تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، تم الإعلان عنها حيث أكدت التعليم العالمي أن الطالب يمكنه الحصول على نتيجة التنسيق برقم الجلوس، وعليه بدأت الخطوة الثانية هى فتح باب تقليل الإغتراب للدبلومات الفنية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بالرقم السري ورقم الجلوس بشكل مباشر، وللدخول على الرابط: اضغط هنــا، وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة الآن بعد إعلانها بشكل رسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويستعين الطالب بـ تقليل الاغتراب كي يتم تحويله من الكلية التي بطاقته الترشيحية الي كلية أخرى يختارها بناء على عدم رغبته في الالتحاق بتلك الكلية، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول علي النتيجة التقديم الي مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط علي الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

ويمكن لكل من يرغب في التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الدبلومات الفنية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا، والموقع متاح حالي، وتظهر خانة تقليل الاغتراب للطلاب.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

ووفق شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، فإنه يجب التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- كما تتضمن شروط النحويل بين المعاهد والكليات أيضا التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- يجب على الطالب الذى يقدم على التحويل أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يمكن للطالب أن يقوم بالتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- يتيح موقع التنسيق الإلكتروني التحويل لمرة واحدة .

- أما فيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يتم التقديم أيضا عن طريق موقع التسيق الإلكتروني ، فضلا عن عدم إمكانية التحويل الورقي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات تنسيق الدبلومات الفنية

وبعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني يقوم الطالب أن يجهز عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية والتى يأتى أهمها فيما يلي:-

- تجهيز استمارة شهادة الدبلوم الفني و5 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد، وإحضار 5 صور منها.

- تجهيز 6 صور شخصية مقاس 6×4

- عدد 5 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج 6 جند للذكور فقط.

- شهادة الحصول على لقاح كورونا.

- تحضير صورتين من بطاقة الترشيح.

- إحضار صورتين من البطاقة الشخصية لولى الأمر.

- يجب على الطالب سداد المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد استقبل رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الفترة من الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 وحتى الثلاثاء الماضي الموافق 19 سبتمبر 2023.