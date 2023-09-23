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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقبوا نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال دقائق عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يواصل طلاب الشهادات الفنية انتظار موعد إعلانها من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويبحث في الوقت الحالي جميع الطلاب وأولياء الأمور على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 جميع مؤشرات محرك البحث الشهير جوجل حيث يبحث جميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات عنها، ولذلك يحرص موقع صدي البلد على تقديم خدمات تسهيلة للطلاب حتى يستطيعوا معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد استقبل رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الفترة من الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 وحتى الثلاثاء الماضي الموافق 19 سبتمبر 2023.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حيث كتبت عليه ترقبوا نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا .

ترقبوا نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القادمة، حيث يستغرق مكتب التنسيق مدة لا تزيد عن أسبوع لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب.

وستتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بالرقم السري ورقم الجلوس بشكل مباشر، وللدخول على الرابط: اضغط هنــا، وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، ولكن تطبق هذه الخطوة فور إعلان النتيجة رسميًا.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

وفر موقع التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الماضي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بحسب نوعية دراسته، سواء تجاري أو صناعي أو زراعي، أو فندقي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

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