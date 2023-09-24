الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. عبر هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 هي الكلمة التي تتصدر محرك البحث «جوجل» ويأتي ذلك بعدما أغلق موقع التنسيق 2023 وانتهي تسجيل الرغبات في تحويلات تقليل الرغبات.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الآن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 بشكل رسمي عبر الرابط التالي:

https://tansiknatiga.digital.gov.eg/

تقليل الاغتراب

وكان الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أعلن انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب الثلاثاء الماضى.

تقليل الاغتراب

ويستعين الطالب بـ تقليل الاغتراب كي يتم تحويله من الكلية التي بطاقته الترشيحية الي كلية أخرى يختارها بناء على عدم رغبته في الالتحاق بتلك الكلية، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

يحتل رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

وظهرت نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رسميًا، على موقع التنسيق حيث أنهى طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، تقديم طلبات تقليل الاغتراب للتحويل من جامعة لأخرى، وفقًا للمنطقة الجغرافية التابع لها الطالب.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الأغتراب 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب.

- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

وبعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه، وتقديم أوراق القيد.