نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 يتساءل ويهتم الكثير من الطلاب الآن بها وبكيفية الحصول عليها، ذلك الأمر الذي جعل نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة والدور الثاني 2023/2024 تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ويحتل رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

ويستعين الطالب بـ تقليل الاغتراب كي يتم تحويله من الكلية التي بطاقته الترشيحية الي كلية أخرى يختارها بناء على عدم رغبته في الالتحاق بتلك الكلية، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.

ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 رسميًا، حيث أنهى طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، تقديم طلبات تقليل الاغتراب للتحويل من جامعة لأخرى، وفقًا للمنطقة الجغرافية التابع لها الطالب.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

من المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني بحد أقصى 72 ساعة، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق بها.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

حيث قرر مكتب تنسيق الجامعات 2023 إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، بعد 72 ساعة من غلق باب تلقي رغبات الطلاب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يتم تفعيله فور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب بشكل رسمي، ويكون طريقة معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، مع العلم أن هناك بعض الحالات التي ربما يتم رفض تقليل اغترابها.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

خطوات الحصول عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

يعتمد القبول بـ نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على استيفاء الطلاب لـ شروط تقليل الاغتراب 2023 المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهى:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب في نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

• أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.