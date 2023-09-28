عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: أشكر الرئيس السيسي على دعمه للجامعات التكنولوجية

انطلاق حفل تخرج الدفعة
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

txt

العمل: توجيه الرئيس بـ 17 جامعة تكنولوجية يعكس اهتمام الدولة بالصناعة

txt

الصباغ: إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وعدد الطلاب الراغبين هذا العام 15 ألفًا

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سعيدا بتخرج أول دفعة تتخرج من طلاب الجامعات التكنولوجية وإنهم النواة التي سيبني عليها في التعليم التكنولوجي.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه السريع للجامعات التكنولوجية بتوجيه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

 

وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك  خطة توسع في أنشأ الجامعات التكنولوجية،  وان هناك حرص على تواجد جامعة تكنولوجية في كل محافظة في مصر لتطوير الصناعة والزراعة بكل محافظة، حتي تكون كل محافظة قادرة علي خدمة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة.

 

سيشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.
 

انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعات التكنولوجية طلاب الجامعات التكنولوجية التعليم التكنولوجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

الصباغ: لدينا 10 جامعات تكنولوجية بها 30 برنامجا مختلفا

توظيف وتدريب .. انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

شروط وخطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

ظاهرة فلكية فريدة تغير الوقت في القاهرة اليوم

ترشيحاتنا

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

وزير التعليم : الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف مناهج الإعدادية الجديدة

لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

وزير التعليم يعلن إجراءات رفع العبء عن الأسر في العام الدراسي الجديد

600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

الهدف رقم 1600 باستاد القاهرة.. حسين الشحات نينجا الأهلي يتساوى مع بركات والحاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

تكريم الفنانين|شاهد.. 25 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13

فيديو

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ