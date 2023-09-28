وزير التعليم العالي: أشكر الرئيس السيسي على دعمه للجامعات التكنولوجية

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سعيدا بتخرج أول دفعة تتخرج من طلاب الجامعات التكنولوجية وإنهم النواة التي سيبني عليها في التعليم التكنولوجي.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه السريع للجامعات التكنولوجية بتوجيه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك خطة توسع في أنشأ الجامعات التكنولوجية، وان هناك حرص على تواجد جامعة تكنولوجية في كل محافظة في مصر لتطوير الصناعة والزراعة بكل محافظة، حتي تكون كل محافظة قادرة علي خدمة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة.

سيشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

