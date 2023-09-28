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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الصباغ: إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وعدد الطلاب الراغبين هذا العام 15 ألفًا

الدكتور أحمد الصباغ
الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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توظيف وتدريب .. انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية

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شروط وخطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي،  أن هناك إقبالا شديدا على الجامعات التكنولوجية وان العام الماضي كان عدد الطلاب للجامعات التكنولوجية 9 آلاف طالب وهذا العام وصل عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية إلي 15 ألف طالب.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الجامعات التكنولوجية تهدف إلي  تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمُشاركة في عملية التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

سيشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبًا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30 طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يُساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

 وعلي جانب آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية ، وتكريم سيادته لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
انطلاق حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور الدكتور أحمد الصباغ Jobs Education

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