وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات التكنولوجية بمتابعة الخريجين وموقف توظيفهم

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سعيد بتخرج أول دفعة تتخرج من طلاب الجامعات التكنولوجية، وأنهم هم النواة التي سوف نبني عليها في التعليم التكنولوجي.

وطالب عاشور رؤساء الجامعات التكنولوجية بمتابعة الخريجين والتأكد من توظيفهم، مشيراً إلى أن الجامعة المتميزة تعرف الآن بسرعة تعيين خريجيها، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من خريجي الجامعات التكنولوجية تم تعيين أغلبهم اليوم بفضل ملتقى التوظيف.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي: “سوف نكون سعداء بتعيين خريجينا في مجال دراستهم التي درسوها وليس في غيرها، وأننا لن نكون راضين إذا سلك الخريجون مسارا وظيفيا في غير ما درسوه”، مشيراً إلى أنه سوف يحرص على متابعة خريجي الجامعات التكنولوجية.

ويشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30 طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

