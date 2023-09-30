بعد كارثة دانيال .. ظواهر جوية قوية تضرب المحافظات | الأرصاد تحذر

شهدت حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية تحذيرات عدة وصافرات انذار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها مرة أخري ومتوقع أن يصحبه سقوط أمطار خفيفة خاصة بعد العاصفة دانيال والتي ضربت ليبيا خلال الأيام الماضية والتي خلفت ضحايا ومصابين.

ولم تتوقف التحذيرات حول حالة الطقس خاصة فى ظل التوقعات التي سادت الفترة الماضية حول قدوم عاصفة التنين لمصر بعد غياب 4 سنوات و العاصفة إلياس الأخيرة التي ضربت اليونان إلا أنه هناك توقعات حول تحسن الحالة الجوية خاصة مع انتهاء فصل.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

والمتوقع أن يسود خلال الساعات القليلة القادمة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة فى بعض الأحيان تصل إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاءً سحابيًا يتسبب في حجب أشعة الشمس.

تحذير من الشبورة المائية

ومن المتوقع أيضا انتشار شبورة مائية «من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ظواهر جوية خلال ساعات

وهناك وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث من «20 إلى 30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشمل الظاهر الجوية أيضا نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

منخفض جوي يضرب خلال ساعات

ومن المتوقع بداية من يوم غد الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، نتيجة التأثر بمنخفض جوي، ما يعمل على انخفاض درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 31 بدلًا من 37 درجة مئوية.



قدوم العاصفة إلياس

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أحاديث حول قدوم العاصفة إلياس التى ضربت اليونان إلا أن الأرصاد الجوية نفت ذلك مؤكدة إنه لا يوجد خوف على البلاد من العاصفة إلياس التي ضربت اليونان كما أن حالة الطقس في مصر مستقرة في الوقت الحالي.

و من المتوقع سقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري، تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سرعات في الرياح، ولكن لن يصل إلى حد العاصفة.

كما أن العاصفة إلياس، لن تصل مصر نهائيا، حيث أثرت على دولة اليونان فقط، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيزرة بسبب منخفض جوي بسطح البحر المتوسط.

يذكر أن العاصفة إلياس أثرت علي دولة اليونان نتيجة تراكما للأمطار، مع وجود برق ورعد، ما أدى إلى فيضانات، و يتجه المنخفض الجوي إلى المناطق الشمالية الموجودة في أوروبا.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 22

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 32 23

نخل 30 18

كاترين 29 15

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 22

العلمين 29 22

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 31 20

رأس غارب 37 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 39 27

حلايب 35 26

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 33 23

بني سويف 33 22

المنيا 33 21

أسيوط 35 22

سوهاج 39 23

قنا 41 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 43 29