عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد كارثة دانيال .. ظواهر جوية قوية تضرب المحافظات | الأرصاد تحذر

عاصفة
عاصفة

شهدت حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية تحذيرات عدة وصافرات انذار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها مرة أخري ومتوقع أن يصحبه سقوط أمطار خفيفة خاصة بعد العاصفة دانيال والتي ضربت ليبيا خلال الأيام الماضية والتي خلفت ضحايا ومصابين.

txt

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد تحسباُ لأية تداعيات محتملة عن حالة عدم استقرار الطقس

txt

تغير حالة الطقس في هذا التوقيت .. الأرصاد تعلن أمرا عاجلا

ولم تتوقف التحذيرات حول حالة الطقس  خاصة فى ظل التوقعات التي سادت الفترة الماضية حول قدوم عاصفة التنين لمصر بعد غياب 4 سنوات و العاصفة إلياس الأخيرة التي ضربت اليونان إلا أنه هناك توقعات حول تحسن الحالة الجوية خاصة مع انتهاء فصل.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

والمتوقع أن يسود خلال الساعات القليلة القادمة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة فى بعض الأحيان تصل إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاءً سحابيًا يتسبب في حجب أشعة الشمس.

تحذير من الشبورة المائية

ومن المتوقع أيضا انتشار شبورة مائية «من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ظواهر جوية خلال ساعات

وهناك وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث من «20 إلى 30% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشمل الظاهر الجوية أيضا نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

منخفض جوي يضرب خلال ساعات

ومن المتوقع بداية من يوم غد الأحد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، نتيجة التأثر بمنخفض جوي، ما يعمل على انخفاض درجات الحرارة من 5 إلى 6 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 31 بدلًا من 37 درجة مئوية.
 

قدوم العاصفة إلياس

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أحاديث حول قدوم العاصفة إلياس التى ضربت اليونان إلا أن الأرصاد الجوية نفت ذلك مؤكدة إنه لا يوجد خوف على البلاد من العاصفة إلياس التي ضربت اليونان كما أن حالة الطقس في مصر مستقرة في الوقت الحالي.

و من المتوقع سقوط أمطار خلال الأسبوع الجاري، تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سرعات في الرياح، ولكن لن يصل إلى حد العاصفة.

كما أن العاصفة إلياس، لن تصل مصر نهائيا، حيث أثرت على دولة اليونان فقط، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيزرة بسبب منخفض جوي بسطح البحر المتوسط.

يذكر أن العاصفة إلياس أثرت علي دولة اليونان نتيجة تراكما للأمطار، مع وجود برق ورعد، ما أدى إلى فيضانات، و يتجه المنخفض الجوي إلى المناطق الشمالية الموجودة في أوروبا.

txt

ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معدل الوفيات في كوريا الجنوبية

txt

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة والمحافظات ..فيديو

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 32 22
بنها 31 23
دمنهور 31 22
وادي النطرون 31 22
كفر الشيخ 30 22
المنصورة 31 22
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 22
دمياط 30 24
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 33 23
العريش 31 24
رفح 30 24
رأس سدر 32 23
نخل 30 18
كاترين 29 15
الطور 32 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 29 22
العلمين 29 22
مطروح 28 21
السلوم 28 20
سيوة 31 20
رأس غارب 37 26
الغردقة 38 27
سفاجا 38 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 39 27
حلايب 35 26
أبو رماد 37 27
رأس حدربة 35 26
الفيوم 33 23
بني سويف 33 22
المنيا 33 21
أسيوط 35 22
سوهاج 39 23
قنا 41 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 29
الوادي الجديد 40 27
أبو سمبل 43 29

عاصفة عاصفة التنين عاصفة دانيال عاصفة الياس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

موضوعات متعلقة

تحذير طارئ من الأرصاد : أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. ومفاجأة بشأن عاصفة التنين

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ترشيحاتنا

السيسي يتحدث بقلب جامد|أحمد موسى: الرئيس خايف على الدولة مش الكرسي.. فيديو

السيسي: توقف أعمال الاستكشافات البترولية يؤثر على قطاع الكهرباء

أديب: الرئيس تحدث للشعب بأمانة ووضوح وأكد على استقرار الدولة.. فيديو

الفرحة حلوة مفيش كلام.. أحمد دويدار يتغنى بفوز الزمالك على أرتا سولار

الرئيس للحكومة: لازم الناس تعرف الحقيقة عشان تشيل معانا

السيسي: بقالنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ