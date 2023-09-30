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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعداد تحسباُ لأية تداعيات محتملة عن حالة عدم استقرار الطقس

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى القطاعات الخدمية وشركات المرافق برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات الحكومة  بمراجعة استعدادات  موسم الأمطار  ،لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات ، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة  من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار  على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد  وذلك اعتباراُ من غداً  الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.


جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام  اللواء حازم عزت ،لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ،بشأن مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ،والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية،موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

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وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى شركة مياه الشرب وفروعها برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف  والتاكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها ،مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه "حال سقوط أمطار" ،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية  لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

كما أشار  “غنيم” إلى متابعته لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، لافتا إلى قراره بتشكيل لجنة"برئاسة السكرتير المساعد"لمتابعة خطة عمل إدارات الأزمات بكل جهة تنفيذية ،خاصة الجهات المسئولة عن المرافق العامة والحيوية، بالتعاون والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية وبالتواصل الدائم على مدار الساعة بغرفة عمليات المحافظة ، فضلا ً عن قيام اللجنة بالمرورعلى أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال

وكلف المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة  والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستتشفيات والمخابز والنقاط الأمنية،مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية ، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار

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