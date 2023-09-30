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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة أقدم بائع جرائد في بني سويف أثناء العمرة عن عمر 93 عاما

اقدم بائع جرائد
اقدم بائع جرائد

غيب الموت أقدم بائع جرائد في محافظة بني سويف، عن عمر يناهز 93 عاما ، أثناء اداء العمرة بالأراضي  المقدسة، ومن المقرر أن يُدفن بالسعودية.


لفظ عابدين محمد عبد الرحمن، أقدم بائع جرائد في محافظة بني سويف، أنفاسه الأخيرة داخل الأراضي السعودية، أثناء أداء العُمرة، عن عمر يُناهز الـ93 عامًا، حيث تستعد أسرته لدفنه عقب إنتهاء الأجراءات اللازمة لذلك، وسط حالة من الحزن لفراقه.
أقدم بائع جرائد في بني سويف

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وإعتاد صاحب الـ93 عامًا، على الوقوف في الشارع بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف لبيع الجرائد منذ عام 1942حتى تحول لأحد علامتها، على مدار 71 عامًا، كانً في خدمة الصحافة والقارئ، رغم محاولات أسرته إثناءه عن الخروج والوقوف في الشارع لتقدمه في العمر، وحرصًا منهم على صحته، إلا أنه إعتاد على ذلك الأمر وأصبحت حياته مقترنه ببيع الجرائد والمجلات، قبل أن يلقى ربه في رحلة عًمرة.
وفاة أقدم بائع جرائد في رحلة عُمرة 
قبل أسبوع غادر عابدين محمد عبد الرحمن مسقط رأسه في محافظة بني سويف، في رحلة عًمرة إلى الأراضي السعودية وتمكن من أداء العُمرة، إلا إنه شعر بحالة إعياء توفي على أثرها، وجرى التواصل مع أسرته التي قررت دفنه هناك بإعتبارها أطهر بقاع الأرض، وحُسن خاتمة لرجل قضى حياته كلها مُحبًا لعمله في بيع الجرائد والصحف حتى أخر أيام من عمره.

كان الفقيد قد اجري حوارا مطولا مع موقع صدي البلد ببني سويف وسرد فيه ذكرياته مع بيع الصحف منذ ان كانت الجريدة بعدة مليمات وكان اجره قرشا في اليوم  .

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