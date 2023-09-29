عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. وضع الترتيبات النهائية لبدء العام الدراسي 2023/2024

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

راجع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ  بني سويف مع مسؤولى التعليم  الترتبيات النهائية التى اتخذتها  مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024

وينطلق العام الدراسي الجديد غداً في 147 مدرسة تستقبل ما يزيد عن 100 ألف طالب وطالبة (105 مدرسة ابتدائي و40 إعدادي و2 مدرسة ثانوي عام) التي تعمل بنظام الفترتين، لتنظم الدراسة في كافة المدارس"بعد غد" في أكثر من 1300 مدرسة بمختلف المراحل، حيث يزيد إجمالي الطلاب عن 845 ألف طالباً  من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني ، بواقع (504 ألف و495  تلميذا  في 695 مدرسة  ابتدائي، و 206 ألف و612 في 453 مدرسة إعدادي، و50 ألف في 91 مدرسة ثانوي عام، و51ألف و507طالباً في 32 مدرسة للصناعي، و12 ألف في 6 مدارس زراعي، و23ألف و157 طالباُ في17 مدرسة للتجاري.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل الوزارة مع المحافظ"د.محمد هاني غنيم ،لاستعراض الترتيبات والتجهيزات النهائية ومراجعة كافة بنود وتفاصيل خطة الاستعدادات التي قامت بها المديرية على مدار الفترة الماضية،للاطمئنان على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة قبل انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

بني سويف تستقبل 40 سائحاً أسترالياً على باخرة نيلية

 

كما نوه وكيل الوزارة على استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وخاصة قنوات مدرستنا (3,2,1) لإثراء العملية التعليمية ، والالتزام بتخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية وإتاحة المادة العلمية وجداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات

وخلال الاجتماعات تم التوجيه  بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين ، بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة الطلاب ، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، واتخاذ  كافة الإجراءات اللازمة لتخزين التغذية بصورة جيدة من خلال أسس ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الوجبات ، والالتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية ، فضلاً عن  تحديد مسؤول الصيانة البسيطة بكل مدرسة للمرور يوميا على أعمال الصيانة والإبلاغ عن احتياجات المدرسة، وعلى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف ببنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل الوزارة والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع إجراءات اخماد حريق بقطعة أرض خلف مصنع النسيج

ترشيحاتنا

لأول مرة.. اختيار شخصية مصرية ضمن المجموعة الاستشارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقب رحيله.. قناص الأهلي عن الانتقال للزمالك: كلمتي عقد

‏بعد ألم استمر عاما.. الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة يستخدم بعدها مشاية

وفاة كمال رحيم صاحب رواية "وكسة الشاويش"

جوائز ضخمة.. هل يشارك الزمالك في كأس السوبر للأندية الأبطال

أحداث ساخنة في الأهلي| أزمة محترفين بـ "سوبر إفريقيا".. وحقيقة بند الـ 100 مليون ومهاجم فريق خليجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

سعر صادم.. تكلفة فستان نانسي عجرم تثير الجدل| شاهد

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة رضوى الشربيني في عيد ميلادها

في اليوم العالمي للقلب.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة

فيديو

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ