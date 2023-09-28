بني سويف تستقبل 40 سائحاً أسترالياً على باخرة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف الباخرة السياحية "نايل أدفانشر- فندق عائم" خلال رحلتها ومرورها قادمة من أسوان إلى القاهرة وعليها فوج قوامه 40 سائحا من أستراليا.



وذكرت المحافظة - في بيان - أنه كان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة وهبة السيد وكيل الإدارة ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وعبد الحي سيد مدير الممشى السياحي بالكورنيش.



وأوضحت أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.



وأشارت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحي عبر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم للمحافظ والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.