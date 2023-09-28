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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ بنى سويف يتابع
محافظ بنى سويف يتابع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود متابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024، والمقرر انطلاقه بعد غد السبت في 147 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي ، لتنظم العملية التعليمية بالكامل يوم الأحد في أكثر من 1300 مدرسة على مستوى المحافظة بمختلف المراحل ، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب عن 845 ألف طالباً وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي و"ابتدائي/إعدادي" والثانوي العام والفني.


وتضمن التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة بالمحافظه محمد عبد التواب على المحافظ وصدر به بيان من المحافظه /اليوم الخميس / الإشارة إلى قيام لجان المتابعة تحت إشراف الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة بالمديرية ، بالمرور والتفتيش على عدد من إدارة تعليم الواسطى، لتفقد الاستعدادات والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الأول من العام الجديد 2023/ 2024،حيث تم المرور على مدارس ( الشاعر محمد توفيق و البطل يوسف الصديق الإعدادية و فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة و المصلوب الابتدائية و اطواب للتعليم الأساسي ومصطفى الوكيل الثانوية بالميمون و ميهوب الديب الابتدائية ) .


وفي ضوء تقارير المتابعة الميدانية،تقرر إحالة المخالفات الإدارية والفنية والتي رصدتها لجان المتابعة المتمثلة في ( تأخير وغياب عدد من العاملين بالمدارس ومخالفات بدفاتر الحضور والانصراف، تدني حالة النظافة ووجود رواكد خشبية ومخلفات ببعض المدارس إلى جانب عدم استعداد بعض المعلمين لبدء العام الدراسي بإعداد وتجهيز دفاتر التحضير) إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية للتقصير والإهمال في أداء العمل، فضلا عن إحالة عدد من المتابعين والموجهين للتحقيق بسبب التراخي وعدم المتابعة الجادة وعدم انضباط العمل داخل المدارس، بجانب إلغاء تكليف أحد مديري مدرسة إعدادية والتحقيق في أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة وسير العمل بالمدرسة.

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