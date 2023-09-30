مدارس بني سويف تستقبل العام الجديد بالاحتفال بنصر أكتوبر وتكريم أبناء الشهداء

انطلق اليوم السبت ماراثون العام الدراسي الجديد ببني سويف في 147 مدرسة ( ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي ) تعمل بنظام الفترتين صباحي ومسائي على مستوى المحافظة ، فيما تنتظم الدراسة غدا "الأحد " بكامل طاقتها في أكثر من 1300 مدرسة والتي تستقبل ما يقارب من 845 طالبا وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني.



قام محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة بني سويف التعليمية حيث بدأت الزيارة بتفقد مدرسة سان مارك ثم مدرستي الأقباط الإعدادية بنين وبنات بحضور وفاء هنداوي مدير التعليم الخاص وتاسوني اسينات مدير مدارس سان مارك للغات.

شارك وكيل الوزارة طلاب المدارس الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتكريم أبناء الشهداء وأجرى وكيل الوزارة حوارا مع الطلاب مقدما التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد واستمع لهم حول الإنجاز الذي حققته العسكرية المصرية في حرب اكتوبر 1973 والدروس المستفادة من هذا النصر العظيم.

وفي كلمته اعرب وكيل الوزارة عن سعادته مشاركة أبنائه الطلاب والمعلمين في أول يوم دراسي والإحتفال بهذه الذكرى العظيمة مقدماً التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد.

واكد أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية التي أعطى من خلالها المصريون شعبا وجيشا الدروس والعبر وضربوا من خلالها أروع الأمثلة على أن مصر قادرة وستظل رايتها خفاقة رغم التحديات.

وأضاف أن اهم الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة أنه عندما يتوحد الشعب خلف قيادته وقواته المسلحة يصنع المستحيل ويحقق الانتصارات في كافة المجالات وبناء مستقبل مشرق وحاضر أفضل وتضمن الحفل العديد من الكلمات التي قدمها طلاب المدرسة وعقد ندوة عن انجازات نصر اكتوبر.

ووجه وكيل الوزارة بتخصيص فقرة يومية من الإذاعة المدرسية لعرض إنجازات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة والتوعية بما حققته العسكرية المصرية بعقد الندوات وتكريم أبناء الشهداء والعمل على غرس القيم والولاء وحب الوطن لدى الطلاب.