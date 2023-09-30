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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصة بطل من أبطال حرب أكتوبر 73.. المشير محمد علي فهمي

حرب أكتوبر المجيدة
حرب أكتوبر المجيدة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قصة بطل من أبطال حرب أكتوبر 73.. المشير محمد علي فهمي".

في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذلوا العطاء فاستحقوا الثناء تقديرا لما قدموه من أجل عزة وكرامة الوطن، وفي تلك السجلات تسطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات.

ومن بين هذه الأسماء الفريق أول فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر المجيدة، حيث وُلد في 17 نوفمبر عام 1923، وفي 2 فبراير عام 1946 التحق بالكلية البحرية، وتخرج فيها برتبة الملازم، حيث التحق بالعمل في وحدة القوات البحرية.

تدرج في المناصب القيادية وصولا إلى رئاسة شعبة العمليات البحرية، وعين قائدا للقوات البحرية عام 10967، فأعاد بناء القوات البحرية المصرية وخطط لأروع إنجازاتها العسكرية التي تحققت في معارك الاستنزاف وأكتوبر عام 1973.

وخطط وأمر بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر عام 1967، واتخذت القوات البحرية المصرية من هذا التاريخ عيدا لها.
 

المشير محمد علي فهمي حرب اكتوبر حرب أكتوبر المجيدة

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