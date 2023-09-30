ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معدل الوفيات في كوريا الجنوبية

يواجه العالم موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات التي أودت بحياة المئات، كما نتج عنها زيادة معدل الغازات الدفيئة في طبقات الغلاف الجوي.



وذكرت وكالة السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية في بيان صادر عنها، أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تضاعف لنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2023 مع تعرض البلاد لموجة حارة غير معتادة.



وأضافت الوكالة الكورية في بيانها أن 32 شخصًا يفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال العام الجاري حتى يوم الجمعة، مقارنة بـ9 أشخاص في العام الماضي.

يذكر أن هذا العدد هو الأكبر منذ عام 2018 عندما سجلت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.كانت كوريا الجنوبية قد بدأت في جمع البيانات ذات الصلة في عام 2011.

وتسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في وفاة عدد كبير من الناس في دول العالم وخاصة أوروبا التي تعرضت لموجة حر شديد لم تشهدها منذ قرون.