انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الارصاد الجوية، من سقوط أمطار رعدية على عدد من محافظات الجمهورية بداية من اليوم السبت 30 سبتمبر، حيث إنّ من المتوقع أن تشهد مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة بنسبة 20% على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنّه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بداية من الأحد 1 أكتوبر ستشهد البلاد حتى الأربعاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية.

أمطار متفاوتة الشدة

ومن المتوقع سقوط أمطار أمطار خفيفة الأحد على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد، كما يشهد الاثنين سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب سيناء.

وعن احتمالية سقوط أمطار الثلاثاء فنوهت الأرصاد لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري تمتد خفيفة على مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، والأربعاء أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

حالة الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة فجاءت تفاصيلها على كافة مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 38 24

بنهـا 37 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 23

السلوم 30 20

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 39 22

المنيا 41 20

أسيوط 42 22

سوهاج 42 23

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30