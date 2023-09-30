محمد الباز: الشركة المتحدة تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي محمد الباز ، إن الشركة المتحدة الكيان الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيرا وانتشارا الآن، لافتًا إلى أن المسئولين عن الشركة وضعوا قواعد العمل لتغطية الانتخابات الرئاسية.

محمد الباز يتحدث عن الشركة المتحدة

ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن المتحدة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم؛ التزامًا بالدستور والقوانين، وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري، وتوعيته بأهمية الانتخابات، وإجراءاتها المختلفة، وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين< بما يعكس صورة مصر الحضارية، وعراقة وريادة إعلامها.