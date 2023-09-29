إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

تتعرض اليونان، خلال هذه الأيام، لـ العاصفة إلياس بعد أسبوعين من انتهاء إعصار دانيال، الذي تسبب في تداعيات خطيرة على السواحل اليونانية والليبية، حيث تأثرت منطقة بالاماس الواقعة وسط اليونان بشدة بإعصار دانيال الذي تسبب في كوارث خطيرة، وتلقت هذه المنطقة أكبر كمية من الأمطار، لتخصص هيئة التنسيق في البلدية، نقاط تجميع للسكان في حالة حدوث فيضانات، كما واتفق السكان على أنه في حالة الحاجة إلى الإخلاء، فسيتم إيواء أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنازل الواقعة على الأراضي المرتفعة.

اليونان بعد العاصفة إلياس

إغلاق المدارس وغرق القرى

وبعد ما تسبب به إعصار دانيال، ضربت العاصفة إلياس، أمس الخميس، وأدت إلى سقوط كميات غزيرة من الأمطار على اليونان بداية من ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، بعد أسبوعين من مقتل 17 شخصا بسبب إعصار دانيال، لتتسبب العاصفة إلياس، في غرق القرى والطرق وأجبرت المدارس على الإغلاق في عدة بلديات، حيث حشد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خدمات الطوارئ الحكومية والأفراد العسكريين لتعزيز الدفاعات في مناطق بما في ذلك منطقة ثيسالي الشمالية.

من جانبها، أكدت خدمة الإطفاء اليونانية، أنها نقلت أكثر من 3000 شخص إلى مواقع أكثر أمانًا منذ يوم الثلاثاء الماضي في ظل تدهور حالة الطقس، بعدما ضربت العاصفة إلياس، أجزاء من وسط اليونان، يوم الخميس، لتجتاح الطرق وتحطم الجسور وتغرق آلاف المنازل.

وتسببت العاصفة إلياس، في فيضانات واسعة في مدينة فولوس بوسط البلاد، وتركت المئات عالقين في القرى الجبلية المجاورة، وأكدت السلطات اليوناية، أن خدمة الإطفاء نفذت عمليات إنقاذ وإجلاء متعددة، موضحة أن رجال الإنقاذ يبحثون في منطقة جبلية عن شخصين بعدما فُقدت طائرة هليكوبتر خاصة كانت تحلق في الطقس السيئ.

وأكد رئيس بلدية فولوس أشيلياس بيوس للتلفزيون اليوناني، إن المدينة تحولت إلى بحيرة، وحياة الناس في خطر، وأنه بقي محاصرا، فيما ظلت 80% من المدينة بدون كهرباء.

العاصفة إلياس

هل تضرب العاصمة إلياس مصر

وعن تأثير العاصمة إلياس على مصر، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد تأثير من العاصفة إلياس التي تضرب اليونان على مصر حاليا، مشيرة إلى أن حالة الطقس في مصر مستقرة في الوقت الحالي، وتشهد ارتفاعا في درجة الحرارةن ومن المتوقع انكسار موجة الحر تلك، بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضافت غانم، خلال تصريحات إعلامية أن حالة الطقس في مصر بعيدة تماما عن أي كتل هوائية تأتي من جنوب غرب أوروبا خلال هذه الأيام، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خلال الأسبوع المقبل، تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سرعاتفي الرياح، ولكن لن يصل إلى حد العاصفة.

وشددت غانم، على أن العاصفة إلياس، لن تصل مصر نهائيا، مؤكدة أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات أشعة الشمس ومصادر الكتل الهوائية الشرقية تؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت غانم، أنه يسود البلاد استقرارا في الأحوال الجوية، حتى بداية الأسبوع المقبل، وفيما يتعلق بالعاصفة إلياس فتوثر على دولة اليونان طوال الـ 72 ساعة الماضية، وقد سقطت بالفعل أمطار غزيزرة هناك بسبب منخفض جوي بسطح البحر المتوسط، تزامنا مع المنخفض الجوي، الذي يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فيما عرف بـ منخفض إلياس.

العاصفة إلياس

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت غانم، أن دولة اليونان شهدت تراكما للأمطار، مع وجود برق ورعد، ما أدى إلى فيضانات، لا تمثل أي خطورة أو تأثير على مصر، حيث بدأ المنخفض الجوي تقل حدته على اليونان، ويتجه إلى المناطق الشمالية الموجودة في أوروبا، مشددة على أن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ونعيش حالى من ذروة الارتفاعات في النهارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء أجواء حارة على السواحل الشمالية في الليل أجواء لطيفة.

واختتمت: هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق أقصى غرب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، لكن لم تمتد إلى المناطق الشمالية، ولن تشهد البلاد أي تقلبات جوية تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية خلال الفترة المقبلة.