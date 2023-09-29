ليبيا.. "حكومة حماد" تعلن موعد صرف تعويضات متضرري إعصار دانيال

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن موعد بدء صرف التعويضات لمتضرري إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الجاري.

وأكد الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أنها ستبدأ في صرف التعويضات بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة، بحسب ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن إعصار دانيال 4154 حالة، بعد انتشال ست جثث أمس الخميس، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.