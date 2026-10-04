التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي9 بمركز سقارة وتنفيذ4 برامج

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأحد، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بمختلف المحافظات.

تدريب العاملين بالمحليات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن خطة التدريب الجديدة تستهدف مواكبة التطورات في أساليب الإدارة والعمل الحكومي، من خلال الاهتمام بالمسارات القيادية والتخصصية والرقمية، إلى جانب تعزيز الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي.

الأسبوع التدريبي التاسع يتضمن تنفيذ ٤ من البرامج والأنشطة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأسبوع التدريبي التاسع يتضمن تنفيذ ٤ من البرامج والأنشطة المتخصصة، من بينها برنامج إعداد مدير عام الموارد البشرية رقم (1) – المستوى الأول، وبرنامج الأمن السيبراني وحماية البيانات الحكومية، إلى جانب استمرار برنامج إعداد رئيس قرية رقم (6) – المستوى الثالث، وكذلك استمرار اختبارات العاملين بالوزارة بنظام «الأودا» لعدد 164 متعاقدًا خلال الأسبوع الرابع، بما يسهم في تطوير المهارات الوظيفية ورفع جاهزية الكوادر للتعامل مع متطلبات العمل الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن تنوع برامج الأسبوع التدريبي يعكس حرص المركز على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للعمل المحلي، خاصة مع تزايد الاعتماد على النظم الرقمية في إدارة الملفات الحكومية، مشيرًا إلى أن برنامج الأمن السيبراني وحماية البيانات يمثل أهمية خاصة في رفع وعي العاملين بالمخاطر الرقمية وتعزيز الممارسات الآمنة في التعامل مع المعلومات والبيانات الحكومية، إلى جانب استمرار برامج إعداد القيادات والكوادر المتخصصة بالمحافظات.