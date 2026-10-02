بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 208 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (25 سبتمبر : 1 أكتوبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 25 سبتمبر 2026*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حواراً مجتمعياً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة، ومناقشة آليات التطبيق على أرض الواقع، وما تم رصده من تحديات خلال بداية موسم الهجرة، إلى جانب بحث سبل تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن حماية الطيور المهاجرة والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأنشطة الصيد وسبل المعيشة للمجتمعات المحلية.

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "التحديات والفرص في السياحة الريفية والرقمية" لمناقشة سبل دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية، وتعزيز دور رواد الأعمال العاملين في هذا القطاع الواعد، وشهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة ومتنوعة ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التحول الرقمي والاستثمار السياحي.

*السبت 26 سبتمبر 2026:*

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة بالحفاظ على المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجى، تفعيلاً لقرار تنظيم أعمال الصيد، واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان فى محافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث أسفرت تلك الحملة عن تحرير 80 محضر ومخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 إزالات لعشش صيد مخالفة، مع استمرار إجراءات مصادرة المراكب والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتعامل مع التعديات ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وذلك في إطار منظومة متكاملة للرصد والمتابعة وسرعة التعامل مع المخالفات.

*الأحد 27 سبتمبر 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية، وبحث آليات الإسراع بمعدلات التنفيذ لتحسين الخدمات للمواطنين.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية للعام 2026 / 2027 بمركز التنمية المحلية بسقارة، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتي ١ أكتوبر ٢٠٢٦ ، والذي يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب استمرار عدد من البرامج التدريبية والاختبارات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "تخضير القاهرة الكبرى" الذي يستهدف زيادة المساحات المزروعة، وتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسئولي المكاتب الاستشارية.

كما رافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولة عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بشأن متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشروع "تخضير القاهرة الكبرى"، لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة.

*الأثنين 28 سبتمبر 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميدانى الذى قامت به اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، على حي العمرانية، وحي الطالبية، ومركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري فى إطار المتابعة المستمرة لتكليفات الوزيرة باستمرار الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى خدمات المواطنين، والتصدي للمخالفات، حيث تم رفع 190 حالة إشغال وتعدٍ بالشوارع تؤثر على حركة المواطنين والسيارات وغلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلي إصدار 175 نموذج (8) تصالح وتنفيذ حملة "طرق الأبواب" في الطالبية لحث المواطنين وأصحاب المحال على توفيق أوضاعهم وفقاً لمنظومة التصالح والمحال العامة واستكمال المستندات .

*الثلاثاء 29 سبتمبر 2026*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، السيدة / حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها السيدة الوزيرة مع السادة المحافظين لمتابعة ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ومعدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في المائدة المستديرة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بعنوان "من الاكتشاف إلى التنمية الصناعية.. بناء ثقة المستثمرين عبر سلسلة القيمة لقطاع التعدين في مصر"، وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى مصر للتعدين 2026»، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي".

*الأربعاء 30 سبتمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بكل من قرية إدفا وبمدينة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستكمال تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة ومشروعات تطوير البنية الأساسية للمنظومة بما يوفر مسارا منظما وآمنا للتخلص النهائي من المخلفات غير القابلة للمعالجة أو الاستفادة، وفقا للاشتراطات الفنية والبيئية، ويسهم في الحد من مخاطر التخلص العشوائي من المخلفات، والحفاظ على البيئة والأراضي والمناطق المحيطة بالمواطنين.

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال وفد من الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، في فعاليات «ملتقى تكنولوجيا المناخ Climate-Tech Expo»، الذي عُقد بأحد فنادق القاهرة، ونظمته وزارة الصناعة بالتعاون مع مشروع الابتكار في القطاع الخاص PSI، بتنفيذ عدد من الشركات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، وبتمويل من الحكومة الألمانية، وبحضور 42 شركة ناشئة مصرية متخصصة في تكنولوجيا المناخ، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والشركات والمسؤولين الحكوميين من مصر ومختلف دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف جهود حماية الحياة البرية وصون التنوع البيولوجي، واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، تنفيذ الحملات الميدانية المكثفة لرصد وإزالة وسائل الصيد المخالفة داخل المحميات الطبيعية، خاصة بالمناطق التي تشهد تجمعات ومسارات للطيور المهاجرة خلال موسم الهجرة.

*الخميس 1 أكتوبر 2026:*

ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية ، بحضور وزراء البيئة من مختلف الدول العربية، حيث أكدت على اهتمام مصر بملف التصحر والذي يعد تحدياً للعديد من الدول العربية، لتأثيره المباشر على خصوبة الأراضي والأمن الغذائي والمائي، مما يزيد أهمية الربط بين ملفات التصحر وتدهور الأراضي والربط المباشر بين البيئة والصحة والزراعة،

والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسيدة كوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة بدولة الجزائر لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات البيئة المختلفة ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ٣٧ لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ، والتى تشهد تسليم رئاسة الدورة لدولة اليمن الشقيق.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس إبراهيم بن محمد التركي، الأمين العام لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الملف البيئي، ودعم جهود التكامل الإقليمي في إطار المبادرة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، في فعاليات ختام النسخة الخامسة "للبرنامج الدولي السنوي لمحاكاة مؤتمر المناخ COP31"، الذي نظمته الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع جامعة أكدنيز التركية وجهاز شئون البيئة.