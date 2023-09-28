إخلاء قرى وحظر تجوال وسط اليونان بسبب العاصفة إلياس .. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد إخلاء قرى وفرض حظر للتجوال وسط اليونان مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة.



وأوضحت أنه ضربت فيضانات وسط اليونان الأربعاء للمرة الثانية هذا الشهر، وطاولت خصوصاً مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسبّبت بأضرار واسعة النطاق.



وفرضت السلطات حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.



كما تسبّبت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال ثلاثة أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.