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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدحت عبد الستار.. سباك سافر للعمل بليبيا وفقد في إعصار دانيال.. صور

مدحت عبد الستار المفقود
مدحت عبد الستار المفقود في ليبيا

أب مسن وأم في غيبوبة سكر وزوجة تبكي تنتظر زوجها .. هذا هو الحال في قرية ميت فارس بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب فقدان الاتصال بمدحت عبد الستار في مدينة درنة بالدولة الليبية عقب إعصار دانيال.

وقال والد مدحت عبد الستار، أن نجله سافر للعمل في ليبيا منذ 5 اشهر كسباك مع احد أهالي القرية بحثا عن لقمة العيش وكان الأمر يسير طبيعيا ويرسل أموال لأسرته وأولاده الثلاثة وزوجته وكان يتصل بهم يوميا للاطمئنان عليهم.

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وأضاف الأب، أن نجله اتصل به يوم الإعصار واكد له أن المياه تملي منزله وأنهم لايستطيعون الخروج من المنزل، موضحا أنه نصحه بالخروج من المنزل والخروج من المدينة نفسها وكان ذلك قبل علمهم بانهيار السدود في درنة.

والد المفقود في ليبيا 

وأشار، الي أن الاتصال مع نجله انقطع منذ ذلك اليوم ولا يعلمون عنه شي سواء كان حي او متوفي، قائلا " لو مصاب يجي نعالجه لو ميت يجيبوا جثته ندفنها في بلدنا".

وأوضح الاب أنه طرق أبواب المسئولين في وزارة الهجرة دون رد عليهم، مؤكدا أنهم يعيشون ايام صعبة لا يعلمون فيها شي عن ابنهم سواء حي او ميت.

والد المفقود في ليبيا 

واضافت زوجته، أن لديها ٣ ابناء أصغرهم طفلة ٤ سنوات وسافر زوجها من أجل لقمة العيش حيث قل العمل في القرية حيث كان يعمل سباك ولكن انقطعت أخباره والاتصال به بعد إعصار دانيال.

وأشارت إلي أن زوجها اوصاها باولادهم في اخر مكالمة وكانت هي المكالمة الأخيرة بينهم وكانت المرة الأولي التي يوصيها بأبناءها.

زوجة المفقود في ليبيا 

وتابعت الزوجة، أنها تريد أن تعلم إذا كان زوجها حي او ميت، مطالبة بوقوف الدولة معهم في حالة وفاته بإيجاد مصدر دخل لهم قائلة " الحمل تقيل عليا وما ليش مصدر دخل اصرف بيه علي عيالي".

مدحت عبد الستار المفقود في ليبيا 
اعصار ليبيا إعصار دانيال الدولة الليبية قرية ميت فارس محافظة المنوفية مركز بركة السبع مدينة درنة وزارة الهجرة

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