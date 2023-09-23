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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 21 حالة تعد على أراضي زراعية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الدورية والتصدي بكل حزم لمنع التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها .


تواصل مديرية الزراعة جهودها الميداني في متابعة ورصد أية تعديات مخالفة للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ، حيث أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن حماية الأراضي بالمديرية وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية قامت بإزالة (21) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية (9 قيراط و5 سهم) وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 23 سبتمبر الجارى.

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 وتنوعت تلك الإزالات ما بين حالتين تعدى بمركز أشمون بمساحة (12 سهم)،و (9)حالات تعدى بالباجور بمساحة (3 قيراط)،و(3)حالات ببركة السبع بمساحة(2 قيراط و8 سهم )،وكذا إزالة حالة تعدى بمركز شبين الكوم بمساحة (7 سهم)،و(5) حالات تعدي بمنوف بمساحة (2 قيراط و14 سهم) ،وحالة إصلاح زراعي بمساحة (12 سهم) ، مؤكدا على الاستمرار فى تحرير محاضر تبوير للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ومازالت بها أنقاض ولم تعود لطبيعتها الزراعية وذلك لضمان تعظيم الرقعة الزراعية والاستفادة منها لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات جديدة في المهد ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية البناء بدون ترخيص تعدي على الأراضى الزراعية رفع تراكمات القمامة محافظ المنوفية

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